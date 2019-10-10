كلمة سلطان في حفل تسلمه الدكتوراه الفخرية من جامعة إسبانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كلمة في احتفال تسلمه الدكتوراه الفخرية من جامعة أتونوما مدريد، الذي أقيم بمقر الجامعة بالعاصمة الإسبانية بدأها بقصيدة شعرية.

وبعد القصيدة قال سموه في كلمته: «أما عن الحاضر والمستقبل، فلدى الشارقة وإسبانيا علاقات ثقافية وأكاديمية وإنسانية متنوعة وراسخة منذ عدة عقود، ومن أبرزها التعاون والعمل المشترك في مجال علم الآثار والتنقيب الأثري، الذي بدأ في عام 1996 بمزاولة بعثة التنقيب الأثري الإسبانية من جامعة «أوتونوما مدريد» أعمال موسمها الأول بالمنطقة الوسطى من إمارة الشارقة برئاسة الأستاذ الدكتور خواكين كوردوبازويلو وبالتعاون مع العاملين بهيئة الآثار بالشارقة، والحمد لله أكدت نتائج التنقيب حتى الآن اعتقادنا السابق بالأهمية الأثرية لهذه المنطقة.

وقد احتوت حصيلة حملات التنقيب على مر السنين المتتالية، على مكتشفات ثرية وزاخرة من البقايا المعمارية واللقى الأثرية التي أتاحت تكوين صورة حية لمستوطنة كبيرة وواسعة في منطقة التنقيب تأسست وازدهرت خلال فترة العصر الحديدي، في الألفية الأولى قبل الميلاد.

ونشير هنا إلى اكتشاف هام وغير مسبوق حققته البعثة الإسبانية في هذا الموقع في موسم العام 2002، وهي العثور على قنوات ري قديمة تحت سطح الأرض تعمل وفق أسلوب هندسي متطور كانت قيد الاستعمال في العصر الحديدي. ويعتقد الباحثون أن نظام هذه القنوات هو الأقدم الذي تم اكتشافه حتى الآن، وأن ابتكاره بالتزامن مع تدجين الجمل قد ساعد كثيراً على تسهيل مهمة الترحال ونقل البضائع في المنطقة، وتكيف ساكنيها بصورة أفضل مع بيئتهم الصحراوية القاسية، كما اكتشفت البعثة وجود أثار مصنع لتجهيز الطوب الطيني، الذي استخدم لتشييد دور السكنى الثابتة في المجتمعات الزراعية في المنطقة حينئذ.

وبمناسبة مرور عشرين عاماً على بدء أعمال التنقيب من قبل البعثة الإسبانية، أقمنا معرضاً مشتركاً بين البعثة وهيئة الشارقة للآثار، بالمتحف الوطني بمدريد، في نوفمبر عام 2016، ضم نماذج مختارة من آثار الشارقة التي نالت اهتماماً كبيراً من قبل الزائرين.

السيدات والسادة..

يسعدنا أن نستمر في دعم التعاون بين جامعة «أتونوما مدريد» وهيئة الآثار وجامعات وأكاديميات الشارقة العلمية. وندعو الجميع إلى العمل المشترك في كل المجالات لدفع حدود المعرفة واستحداث التطبيقات التي تؤدي إلى التقدم والتطور الذي نشدوه جميعاً.

نشكر سعادة رئيس الجامعة على الدعوة الكريمة، ومجتمع الجامعة على حسن الاستقبال متمنين لكم دوام النجاح والتقدم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..»