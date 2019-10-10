قصيدة سلطان في حفل تسلمه الدكتوراه الفخرية بمدريد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قصيدة شعرية في احتفال تسلمه الدكتوراه الفخرية من جامعة أتونوما مدريد، والذي أقيم بمقر الجامعة بالعاصمة الإسبانية. وهذا نصها:

أتونوما مدريد برتب المعالي دعتنا للتكريم فلبينا بامتثال

معاهد التعليم جل همها لحقيقة العلم لا ضرباً من خيال

ولا بهوى النفس ولا بهضم الحق أو بذل بمال

رعاة العلم سأروي لكم حكاية التاريخ دون ضلال

لقد أقام القوط في دياركم سنينا بلا ذمة أو إلال

وأضحت غرناطة فتاة لعوبا تتراقص على تلك التلال

وكان قومي يومها غزاة فوقعت اللعوب في شرك الحبال

وقرت الفتاة في قصور بها فساق تروى من خوابي الجبال

وتشربت منا علوماً وفنوناً فكانت في الدنى مضرب الأمثال

ولما سعى قومكم للتوحيد يوماً قبلنا التوحيد بشرط المنال

لعهود ووعود وحمى ذهبت بها ذاريات الرمال

دعاة العلم اليوم جئتكم حاملاً حجتي دون جدال

فإن أنصفتموني جل سعيكم وما ظني بينكم ظنون باحتيال