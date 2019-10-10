جامعة أتونوما مدريد الإسبانية تمنح سلطان الدكتوراه الفخرية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت جامعة أتونوما مدريد، الدكتوراه الفخرية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في احتفال أقيم بمقر الجامعة بالعاصمة الإسبانية.
ويقوم سموه بزيارة لإسبانيا التقى خلالها العاهل الإسباني الملك فيليب السادس في قصر زارزويلا بالعاصمة الإسبانية مدريد.
ورحب العاهل الإسباني بصاحب السمو حاكم الشارقة والوفد المرافق له، مهنئاً سموه لاختيار الشارقة ضيف شرف للدورة الحالية من معرض ليبر الدولي للكتاب، ومشيداً بالتبادل الثقافي القائم بين مختلف المؤسسات الثقافية في كلا البلدين.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تصب حول دور الثقافة والتعليم في بناء التنمية الإنسانية والنهوض بالمجتمعات.
كما تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتقديم لوحة فنية من الخط العربي لملك إسبانيا، بالإضافة إلى مجموعة من مؤلفات سموه المترجمة إلى الإسبانية.
وقد ألقى صاحب السمو قصيدة له في حفل تسلمه الدكتوراه الفخرية.
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