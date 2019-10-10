ريهانا: ترامب الشخص الأكثر اضطراباً في الولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجمت المغنية الشهيرة ريهانا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واصفة إياه بـ «الشخص الأكثر اضطراباً في الولايات المتحدة».

وفي مقابلة مع مجلة «فوج» أخذت الفنانة المنحدرة من باربادوس على ترامب ربطه المنهجي لعمليات إطلاق النار على يد أشخاص بيض باضطرابات عقلية، في وقت يصف تلك التي يقترفها أفراد من أقليات إثنية بأنها أعمال إرهابية.

وكان الرئيس الأمريكي صرّح في أغسطس/آب الماضي بأن «الأمراض العقلية» كانت وراء المجازر المرتكبة في إل باسو (تكساس) ودايتون (أوهايو) على يد بيض.

وقالت ريهانا «توصيف الأمر بطريقة مختلفة تبعاً للون بشرة «الفاعل» إذلال يكتسي طابعاً عنصرياً إلى أقصى الحدود».

وأضافت «ضعوا عربياً يحمل السلاح عينه في مركز «وولمارت» عينه (في إل باسو حيث ارتكبت المجزرة في 3 أغسطس/آب)، ولن يتكلّم ترامب بتاتاً عن مشكلة صحة عقلية»، قاصدة أنه سيربط الأمر بالإرهاب وليس المرض العقلي.

وتابعت «يبدو أن الشخص الأكثر اضطراباً عقلياً في الولايات المتحدة هو الرئيس».

وكشفت المغنية أنها رفضت إحياء عرض خلال فترة الاستراحة ما بين شوطي نهائي كرة القدم الأمريكية (سوبر بول)، وهو أكثر الأحداث استقطاباً للمشاهدين وتنظمه رابطة كرة القدم الأمريكية (ان اف ال).

وبررت ذلك بالقول «لا أوافق بتاتاً على بعض تدابير هذه الرابطة. ولم أكن أريد أن أسدي لهم خدمة».

وعزت قرارها إلى التدابير المتّخذة في حقّ اللاعب كولين كابرنيك الذي ركع عدّة مرات خلال أداء النشيد الوطني قبل المباريات تنديداً بالتمييز الذي يقاسيه السود في الولايات المتحدة.