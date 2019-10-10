هبوط الليرة وأسواق الأسهم في تركيا عقب الهجوم على سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، ليدور سعر الصرف عن 5.87 ليرة للدولار، بينما هبطت مؤشرات الأسهم في السوق التركية وكذلك سندات الدين الحكومي.

وأخذت الليرة في الهبوط مع الإعلان عن الهجوم على شرق الفرات لتفقد نحو 3 في المئة من قيمتها في أسبوع.

ذلك على الرغم من بيع البنوك الحكومية الدولار بكثافة في الأيام الأخيرة لدعم سعر صرف الليرة، وذكرت وكالة بلومبرج أن البنوك طرحت أكثر من ملياري دولار في السوق.

ومع اقتراح قانون في الكونجرس الأمريكي لفرض حظر على أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك وكذلك عقوبات على قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والسلاح، بدأ المستثمرون بالابتعاد عن تركيا.

وارتفع العائد على سندات الدين الحكومي التركية لمدة عامين بأكثر من سبعين نقطة أساس ليصل إلى 14.5%، بينما هوت مؤشرات الأسهم لليوم الرابع على التوالي الخميس وكانت أكثر الأسهم هبوطاً هي أسهم البنوك.