الأكراد يتهمون تركيا باستهداف سجن يضم مقاتلي داعش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا الخميس، تركيا بقصف سجن يضم مقاتلين من تنظيم داعش من أكثر من 60 دولة، ووصفت ذلك بأنه محاولة واضحة لمساعدتهم على الفرار.

ولم يصدر تعليق بعد من تركيا.

وقالت الإدارة في بيان إن القصف استهدف مساء الأربعاء جزءاً من سجن «جركين» في مدينة القامشلي.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات على سجون تضم إرهابيين من التنظيم ستؤدي إلى كارثة قد لا يتمكن العالم من التعامل مع تبعاتها لاحقاً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته التي أعلن فيها سحب قوات أمريكية من شرق الفرات، والتي مثلت الضوء الأخضر لتركيا لهجومها على المنطقة، ذكر أن تركيا ستتولى المسؤولية عن مقاتلي داعش في المنطقة.

وألقى ترامب باللوم على الدول الأوروبية التي لا تريد تولي مسؤولية مقاتلي داعش القادمين منها.