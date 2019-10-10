تركيا تعتقل صحفياً لانتقاده الهجوم على سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت السلطات التركية، رئيس موقع إخباري تابع للمعارضة الخميس في إطار حملة قمع ضد منتقدي العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا، بحسب مدير الموقع.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه تم اعتقال هاكان ديمير رئيس موقع «بيرغون» اليساري بعد اتهامه بـ«تحريض الشعب على الكراهية والعداوة» بسبب رسالة بعث بها على تويتر.

وواجه الموقع انتقادات شديدة على الإنترنت بعد أن ذكر أن مدنيين قتلوا في غارات تركية على مواقع للأكراد في سوريا الأربعاء، وهو ما نفته الحكومة.

وذكرت الشرطة أنها فتحت 78 قضية ضد أفراد بسبب نشرهم «دعاية إعلامية» ضد العملية.

وسبق للسلطات التركية أن اعتقلت منتقدين على الإنترنت خلال عمليات سابقة ضد القوات التركية في سوريا واتهمتهم بـ«الدعاية الإعلامية الإرهابية».

وتنتقد جماعات حقوقية تضاؤل حرية التعبير في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان خاصة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016 التي تلتها حملة قمع اعتقل خلالها عشرات آلاف المعارضين السياسيين.