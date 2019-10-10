القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي تدين الحملة التركية

وقالت القيادة في البيان: "إن العدوان التركي الجديد على الأراضي السورية انتهاك فظ للقانون الدولي وتهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي وهو يبين التوافق التام بين قطبي الاحتلال الأمريكي والتركي في عدائهما لسوريا وانتهاكهما لسيادتها ووحدة أراضيها"، وفق وكالة الأنباء السورية"سانا".

وأضاف البيان: "أنه إذا كان هدف العدوان التركي الجديد إرهاب سوريا وإيقاف مسيرة التحرير فمن يقوم بالعدوان يؤكد حماقته وجهله بالجيش العربي السوري الذي يواجه أعتى قوى الإرهاب وداعميه منذ أكثر من ثماني سنوات ويسجل الانتصار تلو الآخر ويتجه بثبات نحو التحرير الكامل للتراب السوري".

كما جاء في البيان: "إن العدوان التركي دليل جديد على أن من يراهن على قوى الاستعمار والهيمنة والصهيونية والإرهاب ضد وطنه وشعبه ودولته الوطنية سيتلقى في النهاية صدمة مؤلمة عندما يكتشف أن هذه القوى تستهتر بعملائها وتحتقرهم وتبيعهم بثمن بخس عندما تتطلب مصالحها ذلك وفي المقابل تمد الدولة السورية باستمرار يدها لكل أبنائها المخدوعين الضالين كي يعودوا إلى جادة الصواب".

واختتمت قيادة الحزب بيانها: "إن هذا العدوان لن يزيد سورية شعبا وجيشا وقيادة إلا إصرارا على متابعة التحرير وأن السوريين سيواجهون أي احتلال سواء كان أمريكيا أو تركيا أو صهيونيا".

وتستمر الحملة التركية "نبع السلام" على المدن والقرى والبلدات بريفي الحسكة والرقة في شمال شرقي سوريا.