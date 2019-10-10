دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة جوجل تختبر نسخة 5G من هاتفها القادم بكسل 4

من جديد مع بكسل 4 صاحب الرقم القياسي من التسريبات بين الهواتف الذكية، في أخر التقارير قال موقع Nikkei أن شركة جوجل بدأت بالفعل باختبار نسخة 5G من هاتفها القادم بكسل 4 في الصين.

حيث أشار التقرير إلى أن الشركة على الأغلب ستستخدم معالج كوالكوم سنابدراجون 855 أيضاً في هذه النسخة كما هو الحال مع نسخة بكسل 4 العادي الداعم لتقنية اتصال LTE.

مع التنويه إلى أن بكسل 4 5G سيحمل نفس المواصفات والميزات في النسخة العادية، حيث أن التغيير الوحيد الذي قد يسلمسه المستخدم يتعلق بالاتصال بالانترنت عبر تقنيات الجيل الخامس والتمتع بسرعة أعلى.

وبناءً على المعطيات السابقة فإنه من المبكر توقع إطلاق جوجل بكسل الجيل الخامس في حدثها القادم المزمع عقده في 15 أكتوبر، وإنما الحدث قد يقتصر فقد على النسخة العادية التي سبق وتحدثنا عنها والتسريبات التي أحاطت بها خلال الفترة الماضية كاملة.

والتي كان أخرها هو تدعيم جوجل هاتفها بميزة جديدة لتفعيل مساعدها الصوتي عبر رفع الهاتف والبدء بالحديث، لتكن بذلك وفرت طريقة أكثر سهوله لاستدعاء المساعد وقت الحاجة؛ بغض النظر عن المشاكل التي قد تلحق بآلية تطبيق الفكرة وطرق حلها.

وبالعودة مجدداً لبكسل 4 5G فإن جوجل قد تطلقها في ربيع العام القادم 2020 مع نسخة بكسل 4a وفقاً للتقرير.

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المصدر

Nikkei

التدوينة شركة جوجل تختبر نسخة 5G من هاتفها القادم بكسل 4 (تقرير) ظهرت أولاً على عالم التقنية.