دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أوبو تكشف عن Oppo Ace ببطارية 4,000 ملي أمبير يمكن شحنها خلال نصف ساعة

شركة أوبو تقدم هاتفها الجديد Oppo Reno Ace الذي يتمتع بعدة مزايا أبرزها الشحن السريع جدًا بقوة 65 واط.

أعلنت شركة أوبو عن أحدث هواتفها، Oppo Reno Ace، والذي يُقدم العديد من المزايا القوية لا سيما بتمتعه ببطارية كبيرة بسعة 4,000 ملي أمبير / ساعة وإمكانية شحنها كاملة بسرعة صاروخية خلال 30 دقيقة فقط، وذلك بفضل خاصية الشحن السريع جدًا التي كشفت عنها الشركة مؤخرًا بقوة 65 واط، SuperVOOC 2.0.

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED بنتوء بالأعلى ومستشعر بصمة داخلي وبقياس 6.5 بوصة بدقة FHD+ تدعم 90 هرتز.

كما يحمل كاميرا رباعية في الخلف مع عدسات بدقة 48 ميجا بكسل للرئيسية، عدسة تيلي فوتو 13 ميجا بكسل، عدسة واسعة جدًا بزاوية 116 درجة بدقة 8 ميجا بكسل، وعدسة مونو كروم بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أحادية على الجهة المعاكسة لتصوير السيلفي بدقة 16 ميجا بكسل.

وتقول الشركة أن الهاتف يقدم تجربة فيديو تدعم 60 إطارًا بالثانية بوضوح 1,080بكسل وإمكانية التقريب الهجين 5 مرات أثناء التسجيل.

وبالحديث عن باقي المواصفات، فالهاتف يأتي مع معالج سنابدراجون 855+ من كوالكوم، ويدعم ذاكرة رام حتى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة تصل حتى 256 جيجابايت بتقنية النسخ السريع UFS 3.0.

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فيما يدعم Oppo Reno Ace نسخة نظام أندرويد 9 مع واجهة المستخدم Color 6.1 التي تطورها شركة أوبو لمستخدميها.

يُشار أن الهاتف سيتوفر في 17 أكتوبر الحالي، وستتراوح أسعاره بين 420$ وحتى 535$ وفقًا للذاكرة وسعة التخزين.

المصدر:

Engadget

التدوينة أوبو تكشف عن Oppo Ace ببطارية 4,000 ملي أمبير يمكن شحنها خلال نصف ساعة ظهرت أولاً على عالم التقنية.