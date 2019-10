سبوتيفاي: فرقتي البوب الكوري BTS و BLACKBINK الأكثر جماهيرية في السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سبوتيفاي: فرقتا البوب الكوري BTS و BLACKBINK الأكثر جماهيرية في سبوتيفاي: فرقتا البوب الكوري BTS و BLACKBINK الأكثر جماهيرية في السعودية

تقرير من سبوتيفاي – Spotify يُشير أن فرقتي البوب الكوري BTS و BLACKBINK هي الأكثر جماهيرية في السعودية والإمارات.

جذبت موسيقى البوب الكوري خلال الآونة الأخيرة أعدادًا كبيرة من الشباب في الوطن العربي لاسيما السعودي والإماراتي، وكذلك الشباب المغربي، حيث استهوتهم بإيقاعها السريع والرقصات المصممة والفيديوهات الجذابة بألوانها الزاهية وأسلوبها الروائي الفريد، وخاصة التي تؤديها فرقة BTS التي سيطرت على قوائم التصنيفات مستقطبة شعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتمثل الفئة العمرية ما بين 18 – 24 عامًا على سبوتيفاي في كلٍ من السعودية والإمارات الفئة الأكثر استماعًا وإعجابًا بموسيقى البوب الكوري، إذ تمثل الإناث منهم نسبة 76% فيما سجل الذكور نسبة 24%، لينضموا إلى عشاقها حول العالم الذين قدر عدد ساعات استماعهم لها هذا العام إلى 2.4 مليون ساعة وأكثر من 8.3 مليون قائمة تتضمن أغاني البوب الكوري.

ومع اقتراب موعد حفلهم الذي سيقام في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 أكتوبر المقبل كجزء من جولتهم ‘Love Yourself: Speak Yourself’، فيتوقع أن تتصدر أغاني فرقة BTS الكورية الجنوبية لقوائم الأغاني الأكثر استماعًا في كل من السعودية والإمارات.

كما أن أغنيتهم ‘Boy With Luv’ التي تعاونوا فيها مع النجمة الأمريكية Halsey لاقت شهرة عالمية منذ صدورها في أبريل من العام الجاري، ويعد تصنيف أغنية البوب الكوري هذه كالأكثر شهرة في السعودية والإمارات دليلًا على عشق جمهور المنطقة لهذه الموسيقى كبقية أنحاء العالم.

وسيمنح المعجبون فرصة التعرف على فرقة البوب العالمية BTS على نحو أفضل، حيث أطلقت تطبيق ‘BTS World’ للهواتف ليتمكن المعجبين من متابعة المستجدات وإدارة الفرقة بأنفسهم. وحصدت أغنية ‘Dream Glow (BTS World Original Soundtrack) – Pt. 1’ التعاونية بين الفرقة وCharli XCX التي تم إطلاقها هذا الصيف مع التطبيق، المرتبة الثالثة في قائمة أكثر أغاني البوب الكوري استماعًا على سبوتيفاي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما أنها إحدى الأغاني الثلاثة التي ستتوجد على تطبيق ‘BTS World’.

وسيطرت فرقة BTS على عالم سبوتيفاي عبر وصول ستة من أغانيها إلى قائمة الأغاني الـ10 الأكثر شعبية في الإمارات العربية المتحدة وأربعة أغاني من أصل عشرة في المملكة العربية السعودية.

بينما حصدت فرقة البوب الأخرى BLACKPINK والتي تضم أربع فتيات، المرتبة الثانية لأكثر الأغاني استماعًا في موسيقى البوب الكوري في السعودية والإمارات، واستمرت الفرقة بعد إطلاق ألبومها الناجح ‘Square One’“، الذي تم إصداره خلال صيف 2016، في اختراق المشهد الموسيقي من خلال إطلاق ألبوم ‘Kill This Love’. وكدليل على نجاحها المستمر، تعد أغنية ‘Kill This Love’ ثاني أكثر أغنية استماعًا في نوع موسيقى البوب الكوري في كلا البلدين. كما حققت أغنية الفرقة التعاونية ‘Kiss and Make Up’ عام 2018 مع النجمة Dua Lipa، نجاحًا مذهلًا منذ صدورها، ومازال يستمع عشاق الفرقة في الشرق الأوسط إلى هذه الأغنية الحيوية حيث وصلت إلى المراكز الخمسة الأولى في قائمتيّ كلتا البلدين.

Advertisements

من جانبه، قال قال كلاوديوس بولر، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سبوتيفاي: “تحظى موسيقى البوب الكوري بشعبية هائلة في المنطقة ويبرز هذا الأمر في الطلب الكبير عليها، وعلى الرغم من انحدار فريق K-pop من ثقافة ولغة مختلفتين، إلا أن أسلوبها الجذاب والممتع تمكن من الوصول لمئات الآلاف في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وفي سبوتيفاي ومع وجود أكثر من 3 مليارات قائمة أغاني، نحرص على تمكين الجميع من استكشاف والاطلاع على ثقافات موسيقية جديدة ومختلفة من شتى أنحاء العالم”.

ويتوفر مركز قوائم البوب الكوري على سبوتيفاي حيث تتواجد أحدث الأغاني الكورية منها ذات الإيقاع السريع وتلك ذات اللحن الحزين، فهنالك قائمة مناسبة لكل شخص ولجميع الأذواق. ومنذ طرح المركز في عام 2015 حتى اليوم يعتبر من أكثر المراكز الموسيقية على التطبيق إدمانًا، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في الاستماع للأغاني الكورية ومشاركتها على سبوتيفاي.

اطّلعوا على المزيد حول صيحات موسيقى البوب الكوري في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية في الأسفل.

مغنيي البوب الكوري الأكثر استماعًا في المملكة العربية السعودية

BTS BLACKPINK TWICE iKON (G)I-DLE RM Stray Kids Monsta X EXO CHUNG HA

مغنيي البوب الكوري الأكثر استماعًا في الإمارات العربية المتحدة

BTS BLACKPINK TWICE iKON Stray Kids RM Red Velvet GOT7 SEVENTEEN EXO

أغاني البوب الكوري الأكثر استماعًا في المملكة العربية السعودية

BTS, Halsey – Boy With Luv (feat. Halsey) BLACKPINK – Kill This Love BTS, Charli XCX – Dream Glow (BTS World Original Soundtrack) – Pt. 1 iKON – LOVE SCENARIO BLACKPINK, Dua Lipa – Kiss and Make Up BTS – FAKE LOVE BTS, Lil Nas X, RM – Old Town Road (feat. RM of BTS) – Seoul Town Road Remix TWICE – FANCY JENNIE – SOLO BLACKPINK – DDU-DU DDU-DU

أغاني البوب الكوري الأكثر استماعًا في الإمارات العربية المتحدة

BTS, Halsey – Boy With Luv (feat. Halsey) BLACKPINK – Kill This Love BTS, Charli XCX – Dream Glow (BTS World Original Soundtrack) – Pt. 1 iKON – LOVE SCENARIO BLACKPINK, Dua Lipa – Kiss and Make Up BTS, Zara Larsson – A Brand New Day (BTS World Original Soundtrack) [Pt. 2] BTS – FAKE LOVE BLACKPINK – DDU-DU DDU-DU BTS – Make It Right BTS – Heartbeat (BTS World Original Soundtrack)

التدوينة سبوتيفاي: فرقتي البوب الكوري BTS و BLACKBINK الأكثر جماهيرية في السعودية ظهرت أولاً على عالم التقنية.