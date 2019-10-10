شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية القبرصية تدين العدوان التركى على شمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية في جمهورية قبرص، العدوان التركى على شمال شرق سوريا، ودعت تركيا إلى الوقف الفوري لكافة الأنشطة العسكرية.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، نشرته وكالة الأنباء القبرصية، فإن العدوان التركي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أنه يعرقل التقدم المحرز في مكافحة داعش ويخلق الظروف لعودة نشطة للجهاديين في المناطق المعنية، بالإضافة إلى ذلك، فإن ذلك يخرج العملية السياسية عن مسارها لحل النزاع السوري، بعد التطور المأمول للاتفاق على اللجنة الدستورية.

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وذكر البيان : "نعرب عن إدانتنا المطلقة لأي جهود للهندسة الجديدة للتركيبة السكانية في شمال شرق سوريا، إن الغزو العسكري التركي سيؤدي إلى مأساة إنسانية واسعة النطاق وزيادة كبيرة في تدفقات اللاجئين.

واختتم البيان بمطالبة تركيا بالاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وأنه لا يوجد طريق آخر لحل النزاع السوري إلا من خلال العملية السياسية، والتنفيذ الكامل لبيان جنيف وجميع أحكام وقرار مجلس الأمن رقم 2254 .