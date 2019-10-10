شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء السعودية" تدعو مواطنيها للتعاون فى تعداد 2020 والتقدم إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء فى السعودية، عن استمرارها فى تلقى طلبات للراغبين للتعاون معها فى تنفيذ (تعداد السعودية 2020) للسكان والمساكن والمنشآت، وذلك فى جميع مناطق المملكة ومحافظتها، بحسب "واس".

وأوضح المتحدث الرسمى للهيئة محمد بن سعد الدخينى ، أنه يحق للجميع المشاركة فى التقدم للتعاون مع الهيئة فى تنفيذ (تعداد السعودية 2020) وفقًا للشروط العامة التى وضعتها الهيئة للمساهمة فى الوصول إلى القادرين على دعمها فى استكمال أعمال التعداد لتحقيق أهدافها المرجوة، مؤكداً أن الهيئة تقدم شكرها وتقديرها للراغبين فى دعمها خلال عمليات تعداد السعودية للسكان والمساكن والمنشآت 2020 فى جميع مناطق المملكة ومحافظتها، وذلك من خلال رابط التسجيل http://www.saudicensus.sa/ar/node/17 الذى سيتم تلقى الطلبات من خلاله وحتى نهاية يوم الخميس الأسبوع المقبل 18 صفر 1441هـ الموافق 17 اكتوبر 2019م.

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وأظهر الدخيني، أن العمل فى التعداد سيتم وفق عقود مؤقتة يمثل أغلبها الباحثون والذين سيستمر عملهم لمدة شهر ، متوقعًا أن يبلغ عددهم 60 ألفًا، وستكون الأعمال الميدانية فى الفترة المسائية، مشيرًا إلى أنه سيتم التواصل مع المشاركين المتعاونين فى التعداد بعد إغلاق التسجيل وفقًا لكل مرحلة عن طريق وسائل التواصل المسجَّلة فى طلب التعاون مع الهيئة.

يشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت فى المملكة العربية السعودية "تعداد السعودية 2020" والذى سيكون مساءُ يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بدايةُ العدِّ الفعلى له "ليلة الإسناد الزمني" - سيوفِّر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساسٍ موثوق به فى إجراء الدراسات والبحوث التى تتطلَّبُها برامج وخطط التنمية فى المملكة وتحقيق رؤية 2030، إضافة إلى توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغيّر الحادث فى الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.