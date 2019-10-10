السعودية تتقدم في ترتيب التنافسية العالمية

يأتي تقدم ترتيب السعودية في تقرير التنافسية العالمية 2019، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بعدما شهد الأداء السعودي تحسناً بمعدل 3 نقاط خلال العام الماضي، لتحل في المرتبة الـ36 عالمياً، لتكون المملكة إحدى الدولة العربية التي تحرز التقدم الأكبر إقليميا، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.

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يشار إلى أن من بين الدول التي تقدمت في ترتيب التنافسية جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا و25 عالميا، أما البحرين، فقد شهدت تحسناً بمعدّل 5 نقاط، فحلت رابعة عربيا و45 عالميا، تبعتها الكويت في المركز46 عالميا.

وجاءت سنغافورة أكثر اقتصادات العالم تنافسية لعام 2019، على المستوى العالمي بتقدم 1.3 نقطة، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المرتبة الثانية، فيما جاءت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في المرتبة الـ3، بينما حلت هولندا في المرتبة الـ4 وسويسرا في الـ5، مُشكلين بذلك المراتب الـ5 الأولى.

ويبدو أن بعض الاقتصادات التي كانت ضمن الأفضل أداء هذا العام، وفقًا لمؤشر التنافسية العالمية، تستفيد من الخلاف التجاري من خلال تحويل مجرى تدفقات التجارة، بما في ذلك سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى، وفيتنام التي تحتل المرتبة الـ67.