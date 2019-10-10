الجيش التركي والميليشيات الموالية له يسيطرون على 15 قرية شمال الرقة

كما سيطر الجيش التركي والميليشيات الموالية له على قرى "المنبطح - مزرعة السلطان - بئر العاشق - العيساوي - الجنداوي - اليابسة"، التي تقع شرق مدينة "تل أبيض" بريف الرقة الشمالي، في الوقت الذي سيطر فيه أيضا على قرية "المستديرة" الواقعة غرب مدينة تل أبيض بـ 10 كم.
وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن طبيعة توزع السيطرة الجديد لجيش الاحتلال والميليشيات التابعة له تشير إلى احتمال توجه العمليات العسكرية نحو عزل مدينة تل أبيض الحدودية عن بقية المناطق التي تسيطر عليها "قسد" بريف الرقة.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.
وذكر أردوغان أن الجيش التركي أطلق عملية "نبع السلام" ضد تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين شمالي سوريا".
وكانت الخارجية السورية قد أدانت، في وقت سابق، التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية شمالي سوريا ضد التنظيمات الكردية، واصفة الحشود العسكرية التركية بالانتهاك الفاضح للقانون الدولي وخرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
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