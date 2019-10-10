إضراب لنقابات المخابز والأفران في لبنان

وقال نقيب أصحاب الأفران في لبنان كاظم إبراهيم لـ"سبوتنيك"، أخذنا قرارا بالإضراب يوم الاثنين المقبل، إفساحاً بالمجال أمام المسؤولين والسياسيين لحل هذا الموضوع". وحول التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان قال إبراهيم: "كله كلام في مهب الريح إن من حاكم مصرف لبنان أو من المسؤولين، لا يوجد تطبيق على الأرض". وأشار إلى أن "البضائع كلها بالدولار ولن نشتري بالدولار، لأن الأفران تبيع الخبز ومشتقاته بالليرة اللبنانية، وتسدد ثمن المواد الأولية بالدولار الأمريكي"، لافتاً إلى أن "الدولة هي المسؤولة عن رغيف خبز المواطن". وتعيش مختلف القطاعات في لبنان أزمات بفعل ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية.

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