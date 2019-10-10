روسيا ومصر تستأنفان المفاوضات بشأن "سوبرجت 100"

القاهرة - سبوتنيك. وقال مانتوروف للصحفيين، اليوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم تم استئناف المفاوضات بشأن "سوخوي سوبرجت 100".

وأشار مانتوروف إلى أن هذه المسألة نوقشت خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع مسألة استئناف الرحلات الجوية مع مصر.

يذكر، أن طائرات "سوخوي سوبرجت 100" الروسية هي طائرات للركاب تتسع لـ 98 راكبا، ويصل مداها إلى 4.4 ألف كم.

وقامت "سوبرجت" بأول تحليق لها في عام 2008، وفي عام 2011 بدأ استخدامها التجاري.