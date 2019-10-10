دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل من الممكن أن تطلق نظارة واقع مُعزز بداية العام القادم

ذكرت التقارير بأن شركة آبل ربما تطلق أخيرًا نظارة واقع مُعزز بعد فترة طويلة من الأخبار حول تطوير الشركة لها.

منذ فترة طويلة والتقارير تُشير أن آبل تعمل على تطوير نظارة بتقنية الواقع المعزز لا سيما بكونها رائدة في هذا المجال على الهواتف الذكية، لكن تلك التقارير استمرت بالظهور دون أي تلميحات حتى بداية الشهر الماضي عندما ظهر رمز برمجي في نظام iOS 13 يوضح وجود نظارة تعمل بالواقع المعزز يمكن وصلها بالنظام.

أما الآن، فبحسب الخبير التقني مينغ تشي كو، فربما تطلق آبل نظارة الواقع المعزز خاصتها خلال الربع الثاني للعام 2020.

وأشار كو أيضًا، بأن الشركة تريد من منتجها الجديد أن يكون بمثابة اكسسوار لأجهزتها وبالتالي تسعى لتوفيره بنسخة خفيفة وبسيطة.

ما يعني أن المستخدم يستطيع استعمال النظارة بشكل مستمر وربما حملها معه بطريقة سهلة لأي مكان، عكس معظم النظارات الأخرى.

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وبحسب التقرير الجديد، فإن شركة آبل ترغب بالتعاون مع علامات تجارية مختلفة لإطلاق نظارتها، وبالتالي هناك احتمالية لرؤية النظارة وتقنياتها على أشكال وتصميمات مختلفة بناءً على الشركة المُصنعة لها. وذلك خلال فترة قريبة مع إطلاقها في الربع الثاني من العام القادم، ما يضع المستخدم أمام عدة خيارات.

على كلٍ، فإنه حتى لو اختلفت التصميمات من الشركات المنتجة، فإن طريقة العمل الأساسية والتوافق مع آيفون ستبقى كما هي.

المصدر:

Engadget

التدوينة آبل من الممكن أن تطلق نظارة واقع مُعزز بداية العام القادم ظهرت أولاً على عالم التقنية.