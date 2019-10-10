دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ثغرات أمنية خطيرة تهدد الملايين من مستخدمي هواتف سامسونج

كشفت شركة سامسونج عن ثغرات أمنية خطيرة موجودة على العديد من هواتف جالاكسي، والتي تهدد الملايين من المستخدمين حول العالم.

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وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فقد تم اكتشاف 21 ثغرة أمنية على هواتف مختلفة من جالاكسي، من ضمنها 3 ثغرات تم تصنيفها باعتبارها على درجة عالية من الخطورة، بينما كانت هناك 17 ثغرة متعلقة بواجهة المستخدمة، و4 ثغرات مرتبطة بنظام التشغيل.

وأشارت التقارير أن هذه الثغرات قد تصيب الأجهزة التالية: إس 8، إس 9، إس 10، إس 10 إي، إس 10 بلاس، إس 10 5 جي، نوت 9، نوت 10، نوت 10 بلاس.

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ونصحت التقارير بسرعة تنزيل التحديثات الجديدة الخاصة بهذه الأجهزة، تفاديًا لأي مخاطر قد يتعرض لها المستخدمين من قبل الهاكرز.

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وفي سياق آخر، كانت سامسونج قد أعلنت في وقت سابق عن بيعها أكثر من مليون وحدة من أجهزة نوت 10 الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس في كوريا الجنوبية، مما يجعله من أسرع أجهزة الشركة مبيعًا داخل البلاد.المزيد:

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