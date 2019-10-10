دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة لوسيديا تعلن دخولها إلى السوق الإماراتي

شركة لوسيديا المتخصصة في مجال تحليل مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي تُعلن عن انطلاق رحلتها في السوق الإماراتي.

أعلنت شركة لوسيديا، المتخصصة والرائدة في مجال تحليل مواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، عن بدء إطلاق خدماتها في السوق الإماراتي لتكون الخطوة الأولى ضمن استراتيجيتها التوسعية في مختلف أسواق المنطقة لتوفير خدماتها وحلولها الرقمية المتطورة.

وعقّب عبدالله عسيري، المؤسس والرئيس التنفيذي، حول هذه الخطوة: “إن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية التي رسمتها لوسيديا للوصول لأسواق جديدة و تقديم خدماتها و منتجاتها لاستقطاب عملاء مميزين و تعزيز مكانة و قدرة الشركة على التوسع , كما أن هذه الخطوة هي الخطوة الأولى ضمن استراتيجية السوق التي وضعتها لوسيديا للوصول لأسواق واعدة و خلق فرصة جديدة في هذه الأسواق خلال السنوات القادمة.”

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وكانت لوسيديا قد أعلنت قبل شهرين عن تدشينها لشراكة استراتيجية مع شركة هوتسويت العالمية والرائدة في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي. كما أعلنت الشركة في بداية العام الحالي حصولها على استثمار من عدد من المستثمرين في المنطقة بقيمة 4 ملايين ريال.

يُشار أن شركة لوسيديا تأسست عام 2016، وتمكنت خلال ثلاثة أعوام من تطوير تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول وخدمات تحليل ورصد مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية والتي مكنتها من الحصول على شراكات استراتيجية مع شركات عالمية وحصد عدد من الجوائز، فضلًا عن الوصول لعدد كبير من العملاء.

التدوينة شركة لوسيديا تعلن دخولها إلى السوق الإماراتي ظهرت أولاً على عالم التقنية.