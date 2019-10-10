عدوان تركيا على سوريا في ساعاته الأولى..إراقة دماء وضرب "مياه وكهرباء"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

بدأ العدوان التركي على مناطق في شمال سوريا، وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، وهو تنظيم مسلح يتبع تركيا، بدأ عملية (نبع السلام) في شمال سوريا".

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أنه نتيجة للعدوان التركي، استشهد 8 مدنيين وجرح 20 آخرين نتيجة العدوان التركي على القامشلي والدرباسية ورأس العين بريف الحسكة والذي استهدف المرافق الخدمية والبنى التحتية المهمة كالسدود ومحطات الكهرباء والمياه التي تخدم ملايين السكان. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وذكر مراسل "سانا" في الحسكة أن النظام التركي وسع عدوانه على مدينة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة وعدد من قرى وبلدات ريف المحافظة وعلى منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ولفت المراسل إلى قيام قوات النظام التركي بقصف جوي ومدفعي عشوائي ومكثف على الصوامع والبنى التحتية في مدينة رأس العين ومواقع لميليشيا "قسد" في قرى المشرافة وخربة البنات والأسدية وبير نوح وعلوك ونستل والعزيزية ومدرسة العزيزية وعين حصن والري وتل حلف والكاطوف وتل خنزير وتل بطانة وقرية أبو الصون وثمود في محيط المدينة وعامودا بالتوازي مع قصف الأحياء السكنية في مدينة القامشلي مع قصف بسلاح المدفعية طال بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

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العدوان التركي استهدف البنى التحتية في سوريا وقصف سجنا يحوي عناصر داعشية إرهابية

وركزت قوات النظام التركي قصفها على البنى التحتية، مستهدفة خط كهرباء محطة مياه علوك بريف رأس العين والذي يغذي مدينة الحسكة وسد المنصورة في محيط مدينة المالكية شمال شرق المدينة والذي يوفر مياه الشرب لمليوني شخص، وأكد مراسل "سانا"، أن العدوان التركي بدأ بالاتساع حيث استهدف بسلاحي المدفعية والطيران تل جهان وقرية زورافة بالقحطانية والإسماعيلية وخراب رشك والمالكية والصالحية والجارودية والدرباسية بريف محافظة الحسكة. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش التركي أصاب 181 هدفا لقوات سوريا الديمقراطية بضربات جوية ومدافع الهاوتزر منذ انطلاق العملية في شمال شرق سوريا، ومن جهتها، قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال شرق سوريا، إن ضربة جوية تركية أصابت سجنا يضم محتجزي تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت على موقع "تويتر"، دون توضيح أي تفاصيل: "أحد السجون التي تضم محتجزي تنظيم داعش أصيب في ضربة جوية"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وكان أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية، فصائل كردية وعربية مدعومة أمريكياً، ليل الأربعاء، تصدي مقاتليه لهجوم بري شنته القوات التركية في شمال سوريا، وقال المسؤول الإعلامي مصطفى بالي، في تغريدة على "تويتر": "قوات سوريا الديمقراطية في تل أبيض تصدت لهجوم القوات التركية البري"، مضيفاً "ليس هناك أي تقدم حتى الآن". © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

ترامب يهدد بتدمير الاقتصاد التركي بعد العدوان على سوريا

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا قضى العدوان التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة، فإنه سيدمر اقتصاد تركيا، وجاء ذلك خلال رده على سؤال لأحد الصحفيين، في مؤتمر بثته "سكاي نيوز"، عما إذا كان يخشى من أن يقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القضاء على الأكراد، وقال ترامب "سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك".

وأضاف: "فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون"، وذلك في إشارة إلى عقوبات أمريكية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أمريكي.