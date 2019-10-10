شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير ساخر: قص أنف إيران المتدخلة فى الشأن الداخلى لبعض الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت صحيفة عكاظ السعودية، من نظام إيران المتدخل فى الشأن الخارجى لبعض الدول الخليجية، وقص أنفها المتدخل فى أمور ليس من حقها التدخل فيها .

حيث نشر الموقع، رسم كاريكاتير يحتوى على مقص يقطع أنف المرشد الإيرانى وهو يرتدى العباءة و العمة السوداء فى إشار لإيران، ويقطع المقص أنفه .