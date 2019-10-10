- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كاريكاتير ساخر: قص أنف إيران المتدخلة فى الشأن الداخلى لبعض الدول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخرت صحيفة عكاظ السعودية، من نظام إيران المتدخل فى الشأن الخارجى لبعض الدول الخليجية، وقص أنفها المتدخل فى أمور ليس من حقها التدخل فيها .
حيث نشر الموقع، رسم كاريكاتير يحتوى على مقص يقطع أنف المرشد الإيرانى وهو يرتدى العباءة و العمة السوداء فى إشار لإيران، ويقطع المقص أنفه .
كاريكاتير صحيفة عكاظ
كانت هذه تفاصيل خبر كاريكاتير ساخر: قص أنف إيران المتدخلة فى الشأن الداخلى لبعض الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.