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شكرا لقرائتكم خبر عن جيش احتلال أردوغان يواصل عدوانه على الأراضى السورية ويخلف 109 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العدوان التركى أعماله الإجرامية على الأراضى السورية، وكشف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن حصيلة عدوانه على شمال شرق سوريا، موضحا أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 109أشخاص حتى كتابة هذه السطور.
وهدد الرئيس التركى أوروبا بفتح الباب أمام اللاجئين إذا اقدمت الحكومات الأوروبية على تعريف العمليات فى سوريا بأنها احتلال.
من ناحية أخرى رد المقاتلون الأكراد على العدوان التركى السافر، بإطلاق عدة قذائف هاون على قضاء أقجة التركي، وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى العزل.
أعمدة الدخان جراء العدوان التركى
الاحتلال التركى يشن غارة على الأراضى السورية
الاحتلال التركى يطلق قذيفة على الأراضى السورية
الأدخنة تتصاعد جراء العدوان التركى على سوريا
العدوان التركى على الاراضى السورية
دبابات الاحتلال التركى
عدوان الاحتلال التركى على الأراضى السورية
قذيفة تركية على الأراضى السورية
محال سوريا تغلق أبوبابها جراء العدوان التركى
مدرعات الاحتلال التركى
نزوح الأكراد جراء العدوان التركى
نظرات الخوف فى عيون طفل سورى جرأثناء فراره من العدوان التركى
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