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جيش احتلال أردوغان يواصل عدوانه على الأراضى السورية ويخلف 109 قتيلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل العدوان التركى أعماله الإجرامية على الأراضى السورية، وكشف الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عن حصيلة عدوانه على شمال شرق سوريا، موضحا أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل 109أشخاص حتى كتابة هذه السطور.

وهدد الرئيس التركى أوروبا بفتح الباب أمام اللاجئين إذا اقدمت الحكومات الأوروبية على تعريف العمليات فى سوريا بأنها احتلال.

من ناحية أخرى رد المقاتلون الأكراد على العدوان التركى السافر، بإطلاق عدة قذائف هاون على قضاء أقجة التركي، وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن تركيا بدأت "عدوانا" على منطقة رأس العين، مؤكدة أن قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على المنطقة أدى لحركة نزوح كبيرة للأهالى العزل.

أعمدة الدخان جراء العدوان التركى
أعمدة الدخان جراء العدوان التركى

 

الاحتلال التركى يشن غارة على الأراضى السورية
الاحتلال التركى يشن غارة على الأراضى السورية

 

الاحتلال التركى يطلق قذيفة على الأراضى السورية
الاحتلال التركى يطلق قذيفة على الأراضى السورية

 

الأدخنة تتصاعد جراء العدوان التركى على سوريا
الأدخنة تتصاعد جراء العدوان التركى على سوريا

 

العدوان التركى على الاراضى السورية
العدوان التركى على الاراضى السورية

 

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دبابات الاحتلال التركى
دبابات الاحتلال التركى

 

عدوان الاحتلال التركى على الأراضى السورية
عدوان الاحتلال التركى على الأراضى السورية

 

قذيفة تركية على الأراضى السورية
قذيفة تركية على الأراضى السورية

 

محال سوريا تغلق أبوبابها جراء العدوان التركى
محال سوريا تغلق أبوبابها جراء العدوان التركى

 

مدرعات الاحتلال التركى
مدرعات الاحتلال التركى

 

نزوح الأكراد جراء العدوان التركى
نزوح الأكراد جراء العدوان التركى

 

نظرات الخوف فى عيون طفل سورى جرأثناء فراره من العدوان التركى
نظرات الخوف فى عيون طفل سورى جرأثناء فراره من العدوان التركى

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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