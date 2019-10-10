شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مجلس السيادة فى السودان يعلن تعيين نعمات عبد الله رئيسا لسلطة القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس السيادة فى السودان، اليوم الخميس، تعيين القاضية نعمات عبد الله، رئيسا لسلطة القضاء، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ السودان.

وذكر مجلس السيادة - فى بيان اليوم - أنه تمت تسمية نعمات عبد الله رئيسا للقضاء، والقاضى السابق تاج السر الحبر، نائبا عاما.

وجاءت تسمية رئيس القضاء والنائب العام فى السودان، بعد اعتماد اجتماع مشترك لمجلسى السيادة والوزراء - قبل أيام - نسخة من الوثيقة الدستورية، تمنح مجلس السيادة الحق فى تسمية المنصبين.