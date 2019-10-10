شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل ابتزاز اوروبا ويهددها بورقة اللاجئين لتؤيد عدوانه على سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون، إلى أوروبا إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال وذلك فى مواصلة ابتزاز اوروبا وتهديدها بورقة اللاجئين لتؤيد عدوانه على سوريا .
وأضاف أردوغان في كلمة لنواب البرلمان من حزبه العدالة والتنمية "سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون لاجئ نحوكم".
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