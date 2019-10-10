شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول كردى سورى: العدوان التركى يتسبب فى فرار عناصر داعش من السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مسؤول كبير من أكراد سوريا اليوم الخميس أن الهجمات التركية في شمال شرق سوريا تضعف قدرة قوات الأمن على حراسة سجون تضم مقاتلي تنظيم داعش . وأبلغ بدران جيا كرد رويترز بأن ذلك قد يؤدي لفرار المتشددين وأن عدد حراس السجون تقلص مع اشتداد القتال مع تركيا.

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