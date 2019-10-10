وزير يمني يتهم الحوثيين بارتكاب "انتهاكات صارخة" بحق النساء والأطفال

اليمن /الخليج 365

اتهم وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، الخميس، جماعة الحوثي، بارتكاب "انتهاكات صارخة" بحق النساء والأطفال.

جاء ذلك خلال لقائه في واشنطن، مدير المناصرة بمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا فيليب ناصيف، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأوضح عسكر أن "المليشيا الحوثية ارتكبت انتهاكات صارخة طالت النساء والأطفال، وجندت الآلاف من الأطفال وزجهت بهم في الصفوف الأمامية للحرب، بعد أن أغرتهم بالمال وغسلت عقولهم بأيديلوجية متطرفة تدعو للكراهية والموت والانتقام".

وشدد على أن "مثل هذه الانتهاكات بحق أطفال اليمن تعد انتهاكاً صريحاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية".

وقال إن "مليشيا الحوثي شنت عملية اعتقالات واسعة وإخفاء قسري وتعذيب وتلفيق التهم الكيدية التي طالت الناشطين الحقوقيين والسياسيين والصحفيين من الشباب والنساء".

وأشار إلى أن "المختطفين يتعرضون للتنكيل والقمع والقتل في سجون الحوثيين".

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ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من قبل الحوثيين حول اتهامات الوزير اليمني، غير أن الجماعة سبق ونفت اتهامات مشابهة,

من جانبه، عبر مدير المناصرة بمنظمة العفو الدولية، عن استعداده للتعاون بما يضمن رفع معاناة الشعب اليمني وكشف منتهكي حقوق الإنسان، حسب المصدر ذاته.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.

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