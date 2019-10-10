اشتباكات بين عشيرة "البقارة" و"ي ب ك" الإرهابي شرقي سوريا

أورفا/ محمد مستو، لونت طوق/ الخليج 365

اندلعت الخميس، اشتباكات عنيفة بين عشيرة "البقارة" العربية وعناصر منظمة "ي ب ك - كا كا" الإرهابية في مدينة "رأس العين" شرقي سوريا.

ونقل مراسل الخليج 365 عن مصادر في العشيرة، أن الاشتباكات جرت في قرية "أن الخير" التابعة لمدينة رأس العين.

ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن عدد الضحايا جراء الاشتباكات المتواصلة حتى ظهر الخميس.

في الأثناء تواصل مدفعية الجيش التركي، دك معاقل المنظمة في مدينة رأس العين، في إطار عملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقتها مساء الأربعاء.

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وكان مجلس العشائر والقبائل العربية عبر في اجتماع له شمالي سوريا، الثلاثاء، عن دعمه المطلق للعملية التركية ضد "ي ب ك" الإرهابية شرقي الفرات.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في مناطق شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا - ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.



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