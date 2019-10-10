الجيش الوطني يعبر الحدود السورية ويدخل شرق الفرات

أورفا/ محمد مستو، عمر كوباران/ الخليج 365

دخل قوات الجيش الوطني السوري إلى مناطق سيطرة منظمة ي ب ك - بي كا كا الإرهابية شرق الفرات ضمن عملية "نبع السلام".

وأفاد مراسل الخليج 365 في المنطقة أن قوات الجيش الوطني التي وصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى الحدود السورية التركية دخلت مناطق شرق الفرات.

Advertisements

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.