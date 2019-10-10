بينهم ضابط شرطة.. مقتل 6 أشخاص بهجوم لـ"داعش" شرقي العراق

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365
أعلن مصدر أمني عراقي، الخميس، مقتل 6 أشخاص بينهم ضابط شرطة، وإصابة 6 آخرين بهجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي، قرب ناحية "مندلي" شرقي محافظة ديالى.
وفي تصريح للأناضول، قال النقيب شرطة مصطفى السعدي، إن مجموعة من مسلحي التنظيم شنوا فجرًا، هجوما بأسلحة خفيفة ومتوسطة على نقطة أمنية في أطراف ناحية مندلي.
وأضاف، أن الهجوم أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم ضابط بالشرطة برتبة مقدم وشرطي، وإصابة 6 آخرين بينهم عناصر أمنية.
وبدأ "داعش" مؤخراً شّن المزيد من الهجمات تستهدف حواجز أمنية وأرتال عسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).
ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة التنظيم في العراق، إلا أن القادة العسكريين يؤكدون أن "داعش" يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.
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