المدفعية التركية تقصف الأهداف الإرهابية في "تل أبيض" السورية

شانلي أورفة/ أشبر آي آيدن/ الخليج 365

نفذ الجيش التركي قصفًا مدفعيًّا، الخميس، ضد الأهداف الإرهابية في مدينة تل أبيض شمال سوريا، في إطار عملية نبع السلام.

وقصفت المدفعية الأهداف التابعة لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في تل أبيض، قباله منطقة أقجة قلعة التركية.

وشُوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة بالقصف الذي ازدادت شدته من وقت لآخر.

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ويتواصل القصف المدفعي التركي على فترات متقطعة ضد الأهداف الإرهابية.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

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