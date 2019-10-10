159 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، المسجد الأقصى في القدس الشرقية، بحراسة شرطية إسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب مكتوب، أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن "159 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وكان 266 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى الأربعاء الذي صادف يوم الغفران اليهودي.

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وتسمح الشرطة الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع، ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وعادة ما تزداد الاقتحامات خلال فترات الأعياد اليهودية.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد، وهو ما تعارضه دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، دون أي استجابة من قبل السلطات الإسرائيلية.

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