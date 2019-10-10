إصابة طفلين بهجوم لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" جنوب تركيا

شانلي أورفة/ كرم قوجالار/ الخليج 365

أُصيب طفلان بجروح في منطقة جيلان بنار، جنوبي تركيا، الخميس، إثر سقوط قذائف مضادة للطيران أُطلقت من المناطق الخاضعة لاحتلال تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا.

وأطلق التنظيم قذائف مضادة للطيران من مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرته، أصابت 3 منازل في جيلان بنار.

وأُصيب شقيقان في الثالثة عشرة والخامسة عشرة من العمر كانا يلعبان أمام أحد المنازل المصابة.

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ونُقل الطفلان الجريحان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واتخذت قوات الأمن التدابير اللازمة وبدأت تحقيقاتها في موقع الحادث.

من جهة أخرى، سُمعت، عقب الهجوم، أصوات قصف المدفعية التركية للمناطق التي تتمركز فيها العناصر الإرهابية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.