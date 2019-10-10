مقتل وإصابة 55 عنصرًا في المواجهات بين القوات التركية و”قسد”

الخليج - واس

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 16 عنصرًا وإصابة 33 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومقتل 6 عناصر من القوات التركية في القصف والاشتباكات التي وقعت بين الجانبين في منطقتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا.

وأوضح المرصد في بيان أن ما لا يقل عن 11 عنصرًا في “قسد”، و 6 من المهاجمين الأتراك قتلوا في تل أبيض ، فيما قتل 5 عناصر “قسد ” جراء ضربات جوية وبرية تركية على منطقة رأس العين أمس، في حين أصيب أكثر من 33 عنصرًا من قوات سوريا الديمقراطية بجروح متفاوتة جراء القصف الجوي والبري.