شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يرفع الإمارات من القائمة السوداء للملاذات الضريبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي رفع الإمارات العربية المتحدة وسويسرا من قائمة الاتحاد السوداء للدول غير المتعاونة في مكافحة الملاذات الضريبية.

ويعني ذلك إقرار الاتحاد الأوروبي بتعاون الإمارات مع بقية العالم في تلك الجهود والتزامها معايير الشفافية الدولية فيما يتعلق بالتعاملات المالية.

وكانت الإمارات اعترضت على ضمها للقائمة في مارس، مؤكدة تعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن وجهودها المستمرة لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بيان نقلته وكالة وام الإماراتية الرسمية وقتها: «تظل الإمارات متمسكة بشدة بسياستها الراسخة بالالتزام بأفضل المعايير الدولية في الممارسات الضريبية».

ووضع الاتحاد الأوروبي القائمة عام 2017 وتتم مراجعتها دورياً بشأن تعاون الدول المعنية.

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