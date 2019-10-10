شكرا لقرائتكم خبر عن صداقة الكتاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

ابن الديرة

عندما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في 31 أكتوبر 2016 أول قانون من نوعه للقراءة، فإنه وضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة، لترسيخ قيمة القراءة في الدولة بشكل دائم، في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة على مستوى العالم، لبناء مجتمع المعرفة الإماراتي، تتضمن أنشطة تستهدف تعزيز ثقافة القراءة بين أفراد وفئات المجتمع، وتحفيزهم لتتحول إلى ممارسة يومية وعادة أصيلة، تساهم في دعم قواعد البناء القائمة على العلم والمعرفة، باعتبارها المهارة الأولى في بناء أجيال من العلماء والمفكرين المتميزين.

وفور صدوره، اكتسب القانون أهمية فائقة، لأنه وضع أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية، لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع المتعاملة معها وبمختلف المراحل العمرية، بما يكفل إعداد وتأهيل أجيال قادرة على أن تؤسس لإنجاز فكري إماراتي يمكن تطويره واعتباره قاعدة يمكن البناء عليها للمستقبل كما الحاضر تماماً.

وإذا كان صدور قانون القراءة استهدف من ضمن غاياته النبيلة، ألا يترك الأمر على عواهنه، والإلزام بأن يكون العلم والمعرفة هما الهدف الوطني الموحد الذي يجتمع عليه كل أبناء الشعب، لأهميته غير المحدودة كقوة دفع فائقة القدرة والطاقة والتأثير، فإن ذلك يجب أن يشكل حافزاً مشجعاً إضافياً، يجعل جميع أفراد المجتمع صادقين في صداقتهم للكتاب، وحبهم للمعرفة والعلم ووسائله وأدواته، فبدونها لا مجال لتحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الوطن.

إن توجه الدولة نحو الاهتمام بالقراءة وخلق مجتمع قائم على المعرفة، من الضروري أن يجد ترجمة صادقة ودقيقة في كل مؤسسات الدولة، حكومية وخاصة، تبدأ باعتبار أن شهر مارس من كل عام «شهر القراءة الرسمي» ليس احتفالية مجتمعية كبرى بهذا الشأن فقط، بل نداء وتحفيزاً لكل من يتحمل مسؤوليات العمل إن كان فرداً أو جهة، ليسير على المسار الصحيح في درب العلم والمعرفة والثقافة الأصيلة النابعة من مجتمعها، والعاكسة لأساسيات بنيته التحتية بشمولية وصدق.

إن تشجيع القراءة والاحتفاء بها سنوياً، يعكسان اهتمام القيادة الحكيمة ببناء الإنسان القادر على مواكبة عصره ومتطلباته، ويكون على قدر المسؤولية والقدرة على أداء المهام الوطنية الكبرى، ويؤكد أن الارتقاء بالفرد يسهم في بناء مجتمع معرفي متميّز يتحلى أفراده بقدر كبير من المعرفة والثقافة في المجالات المختلفة، في البيت والمدرسة والنادي والمسجد والمجلس الشبابي والجامعة، بما يتيح له قدراً كبيراً من القدرة على تنويع مساهماته وإبداعاته في خدمة أبناء شعبه وقيادته وبلاده.

[email protected]