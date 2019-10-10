روحاني يحث أنقرة على تجنب أي عمل عسكري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني تركيا، أمس الأربعاء، إلى ضبط النفس وتجنب أي عمل عسكري في شمال سوريا، في وقت بدأت القوات البرية الإيرانية تدريبات عسكرية غير معلنة في شمال غرب البلاد على الحدود مع تركيا.

وتقول إيران، الحليف الوثيق للرئيس السوري بشار الأسد، إنه يتعين على جميع القوات الأجنبية «ذات الوجود غير القانوني»، بما في ذلك القوات الأمريكية، مغادرة سوريا. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن روحاني قوله الأربعاء، «قلنا علناً إن الحل الوحيد لضمان السلم والأمن في جنوب تركيا وشمال سوريا هو وجود الجيش السوري». وأضاف «ندعو جارتنا الشقيقة والصديقة تركيا إلى التصرف بمزيد من الصبر وضبط النفس ومراجعة قرارها والمسار الذي اختارته».

وتؤوي إيران، مثلما هو الحال في تركيا، عدداً كبيراً من الأكراد، وعبّر روحاني عن تفهمه لمخاوف أنقرة بشأن الأمن على حدودها قائلاً «نرى أنه يتعين اتباع مسار صحيح لتبديد هذه المخاوف». وأضاف «يتعين على الأكراد في سوريا... مساندة الجيش السوري».

من جهة أخرى، تحدثت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية في تقرير، عن تدريبات عسكرية بدأتها إيران امس الأربعاء، وأفادت أن هذه التدريبات تشمل وحدات للرد السريع وكتائب متحركة وهجومية ومروحيات من الوحدة الجوية بالقوات البرية. وأضافت الوكالة «الهدف من التدريبات العسكرية تقييم الاستعداد القتالي لوحدات الجيش وقدرتها على الحركة وسهولة التنقل في ميدان القتال». ولم تشر الوكالة للعملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

(أ.ف.ب، رويترز)