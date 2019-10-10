قصف صاروخي للجيش التركي على بلدة عين عيسى شمالي الرقة

وقالت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" أن الطائرات الحربية التركية استهدفت بالصواريخ المقر السابق للواء 93 في الجيش العربي السوري في بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، والذي استولى عليه "داعش" في شهر آب من العام 2014، قبل أن تستولي عليه قوات "التحالف الأمريكي" ومسلحي "قسد"، ويحولانه إلى قاعدة عسكرية.
ولم يتسن معرفة الخسائر التي نجمت عن القصف التركي جراء الطوق الأمني الذي ضربته الذراع الأمني لتنظيم قسد في المنطقة ومحيطها.
هذا وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق ، بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.
وذكر أردوغان أن الجيش التركي أطلق عملية "نبع السلام" ضد تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين شمالي سوريا".
وتابع الرئيس التركي، في تغريدة على "تويتر"، "سنقضي على التهديد الإرهابي الموجه ضد بلدنا من خلال عملية نبع السلام".
وأضاف "هدفنا هو القضاء على الممر الإرهابي المراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق".
وكانت الخارجية السورية قد أدانت، في وقت سابق، التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية شمالي سوريا ضد التنظيمات الكردية، واصفة الحشود العسكرية التركية بالانتهاك الفاضح للقانون الدولي وخرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
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