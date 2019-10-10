مظاهرة نسائية ضد تنظيم " قسد" في مدينة الحسكة السورية

نقل مراسل وكالة "سبوتنيك" في محافظة الحسكة عن خروج تجمع نسائي مكون من 50 امرأة أمام مبنى السجن المركزي بحي غويران بمدينة الحسكة الواقع تحت سيطرة تنظيم " قسد" الموالي للجيش الأمريكي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المدنيين.

وتابع المراسل قامت النسوة برفع العلم السوري و الهتاف بشعارات وطنية تحيي الجيش السوري و القيادة السورية، حيث قمن بإشعال إطارات السيارات لقطع الطريق الواصل إلى السجن الذي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية معتقلا لعدد كبير من معتقلي تنظيم "داعش " الإرهابي (المحظور في روسيا).

وبين المراسل بان مبنى السجن يضم قسما للمعتقلين من عناصر القوات العسكرية الرديفة للجيش العربي السوري و الموجدين فيه منذ فترة طويلة.

وأشار المراسل إلى أن عناصر من قوات "الاسايش" الكردية الذراع الأمني لتنظيم " قسد" قاموا بتفريق التظاهرة النسائية.