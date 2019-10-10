شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: اشتباكات مع القوات التركية فى قرى حدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول فى قوات سوريا الديمقراطية التى يقودها الأكراد اليوم الخميس، إن اشتباكات ضارية تتواصل فى قرى سورية حدودية مع القوات التركية المتقدمة. وأضاف مروان قامشلو وهو مسؤول إعلامى بقوات سوريا الديمقراطية أن "اشتباكات ضارية تجرى فى القرى التى تحاول القوات التركية دخولها".

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