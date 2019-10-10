شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع السعودى يجرى محادثات مع وزيرى الخارجية والدفاع الأمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان‭‭‭ ‬‬‬اليوم الخميس إنه بحث مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين الأمن الإقليمي والتعاون العسكري في وقت يشهد توترا متزايدا مع إيران بعد الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين الشهر الماضي.

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وتتهم الرياض وواشنطن خصمهما المشترك طهران بالمسؤولية عن الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر وأدت في بادئ الأمر إلى خفض إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم بمقدار النصف، وهو اتهام تنفيه إيران.