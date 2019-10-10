شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: صاروخ انطلق من غزة وسقط فى البحر صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أن صاروخا انطلق من غزة سقط فى البحر، ونجم عنه دوى انفجار كبير بالمدينة صباح اليوم الخميس.
وقال شهود عيان إنهم سمعوا صباح اليوم دوى انفجار كبير فى المناطق الغربية من مدينة غزة، دون أن يتمكنوا من معرفة مصدر الصوت أو سببه.
يذكر أن المقاومة الفلسطينية تطلق من حين لآخر صواريخ باتجاه البحر، ضمن تجاربها المستمرة لتطوير قدراتها الصاروخية.
وأقامت إسرائيل منذ إعادة انتشارها خارج قطاع غزة فى عام 2005، وبصورة غير قانونية منطقة عازلة، يحظر على الفلسطينيين دخولها، وتمتد على طول حدود القطاع البرية والبحرية.
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