رسميا.. شيفروليه تكشف عن نسخة جديدة من شاحنة "كولورادو"

الخميس 10 أكتوبر 2019

شاحنة كولورادو

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة شيفروليه رسميا عن نسخة 2021 من شاحنة "كولورادو" الجديد، التي تندرج ضمن فئات الشاحنات الـ "بك – أب".



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ونشر موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية للشاحنة، والتي ستتوفر بالأسواق بأكثر من موديل هي موديل WTوموديل LT وموديل Z71 و موديل ZR2.

وستطرح هذه النسخ من موديلات شاحنة كولورادو بأكثر من خيار فيما يخص المحرك، حيث ستتوفر بمحرك بسعة 2.0 و سعة 3.5 تصل قوته لـ 200 حصان، وستتوفر بمحرك آخر بسعة 2.5 لتر و 3.6 لتر من فئةV6 بقوة تصل لـ 308 حصان.

ومن المنتظر أن تكشف شيفروليه رسميا عن نسخة 2021 من شاحنة كولورادو، خلال فعاليات سباق Method Race Wheels الذي سيقام في صحراء ولاية نيفادا الأمريكية بداية من يوم غد الموافق العاشر من أكتوبر الجاري، بالإضافة لطرحها للعرض ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس في شهر نوفمبر المقبل.