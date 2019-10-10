سنغافورة تحظر إعلانات العصائر والمشروبات الغازية.. لهذا السبب

الخميس 10 أكتوبر 2019

المشروبات الغازية

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، الخميس، أنها ستحظر إعلانات المشروبات الغازية والعصائر في إطار مجموعة إجراءات تستهدف الحد من استهلاك السكريات في بلد يعاني واحدا من أعلى معدلات الإصابة بداء السكري في العالم.



وقالت وزارة الصحة، في بيان: "سنفرض حظرا على الإعلان عن أقل المشروبات السكرية حفاظا على الصحة على كل المنصات المحلية سواء المسموعة أو المرئية أو المطبوعة أو الموضوعة بالشوارع أو المتاحة على الإنترنت".

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وتبحث سنغافورة أيضا فرض ضرائب على الشركات المنتجة للمشروبات السكرية والمستوردة لها بل فرض حظر تام على بيع بعض المشروبات.

وتتضمن الإجراءات التي ستتضح تفاصيلها بصورة أكبر في 2020 وضع تحذير صحي على المشروبات التي تحوي نسبة عالية من السكر.

ويبدو أن خطوات سنغافورة تتجاوز تلك التي اتخذتها دول كالمكسيك وبريطانيا؛ حيث فرضتا قيودا على موعد عرض إعلانات الأطعمة والمشروبات التي تحوي سعرات حرارية عالية على شاشات التلفزيون؛ للحد من مشاهدة الأطفال لها.