لهذا السبب.. "بويك" تقرر وقف تصنيع طراز Cascada

الخميس 10 أكتوبر 2019

سيارة

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية "بويك" التابعة لمجموعة شركات جنرال موتورز عن وقف تصنيع طراز Cascada بسبب تراجع مبيعاته خلال عام 2019 الجاري.



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وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن جنرال موتورز قررت أن الدفعة الأخيرة من طراز Cascada، هي الدفعة التي تم تصنيعها، خلال الربع الثاني من عام 2019 الجاري.

وبعد وقف تصنيعه، ذكر موقع "موتور وان" أن أفضل السنوات التي عاشها طراز Cascada منذ طرحه، حين حقق نسبة مبيعات مرتفعة وصلت لـ 7153 نسخة خلال عام 2016 بالأسواق الأمريكية.

ومنذ ذلك الوقت ظل الطراز يعاني من تراجع حاد في المبيعات، حيث بيعت منه 5595 نسخة في عام 2017، ثم تراجع هذا العدد لـ 4136 نسخة خلال عام 2018، وتراجع مرة أخرى ليصبح 2458 نسخة بيعت منه منذ بداية عام 2019 وحتى الوقت الحالي، مما دفع شركة بويك لاتخاذ قرار وقف تصنيعه.