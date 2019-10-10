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رام الله - سبوتنيك. وقالت الشعبية في بيان: "تدين الجبهة الشعبية الغزو التركي لشمال سوريا، حيث نحذر من تحوله إلى احتلال نهائي، على خلفية الأطماع التركية بالأراضي السورية، والتي لم تتوقف منذ اقتطاع لواء إسكندرون وضمه إلى تركيا عام 1939".
© AP Photo / Burhan Ozbilici
ودعت الجبهة الشعوب العربية وقواها لاتخاذ مواقف وإجراءات "شاجبة للغزو التركي، وداعمة لسوريا في الدفاع عن شعبها وأراضيها كافة".
ودعت الجبهة الشعبية جامعة الدول العربية لعدم التعامل مع الغزو التركي انطلاقًا من الموقف والعلاقات السلبية لبعض دول الجامعة مع تركيا، بل من منطلق ما يشكّله هذا الغزو التركي من تهديد للأمن القومي العربي، ومن تهديد لوحدة وسلامة أراضي دولة عربية مركزية.
وأوضحت الشعبية: "هذا الموقف يتطلب أولا تصويب خطيئة الجامعة العربية عندما علقت عضوية سوريا في الجامعة، وعندما تغاضت عن دعم وتشجيع بعض دولها لجماعات الإرهاب فيها، والتنسيق مع تركيا وغيرها من الدول لتنفيذ مخططات تدمير الدولة السورية".
يشار إلى أن تركيا بدأت أمس عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قواتها من تلك المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: ندين الغزو التركي لشمال سوريا ونحذر من تحوله إلى احتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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