طيران الجيش العراقي يقصف مجموعة إرهابية في صلاح الدين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة من قيادة طيران الجيش تنفذ واجبا هجوميا في قاطع عمليات صلاح الدين، قرية السلام غرب قاعدة الشهيد ماجد، شمالي البلاد.

وأفادت الدفاع، بأن الواجب أسفر عن قتل 4 إرهابيين، في القرية المذكورة.

وصباحا، نفذت القوات العراقية عملية نوعية أسفرت عن مقتل 10 من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم اانتحاريين، كانوا متخفين في قرية بمحافظة صلاح الدين، شمالي بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان حصلت عليه مراسلتنا، أن قوة مشتركة وبناء على ورود معلومات استخباراتية، تمكنت من قتل عشرة إرهابيين ضمنهم 4 يرتدون أحزمة ناسفة، والاستيلاء على أسلحتهم إضافة إلى ضبط أربعة أحزمة ناسفة، تم تفجيرها، تحت السيطرة في أحد الدور المهدومة، بقرية سميلات في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.

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وأشارت الدفاع إلى أن العملية اشترك بتنفيذها مقر قيادة عمليات صلاح الدين، ولواء مشاة السادس من الحشد الشعبي، وقوة من شرط المحافظة، واستخبارات وزارة الداخلية.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.