القوات العراقية تقتل 10 قادة من تنظيم "داعش"

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وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان تلقته "سبوتنيك"، أن قوة مشتركة وبناء على ورود معلومات استخباراتية، تمكنت من "قتل عشرة إرهابيين ضمنهم أربعة يرتدون أحزمة ناسفة، والاستيلاء على أسلحتهم".
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وأشارت الدفاع، إلى أن العملية اشترك بتنفيذها مقر قيادها عمليات صلاح الدين، ولواء لمشاة السادس من الحشد الشعبي، وقوة من شرط المحافظة، واستخبارات وزارة الداخلية.
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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