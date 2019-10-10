أخبار ماتفوتكش: العدوان التركي على سوريا.. وتحركات بشأن "أبو القاسم"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

العدوان التركي على الأراضي السورية.. تغطية لحظة بلحظة © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

بدأت العدوان التركي على مناطق شمال سوريا، وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري، وهو تنظيم مسلح يتبع تركيا، بدأ عملية (نبع السلام) في شمال سوريا"، وتقدم "الوطن" تغطية مباشرة لحظة بلحظة تشمل أخبار العدوان التركي على الأراضي السورية.

بناء على توجيهات الرئيس.. الهجرة تتواصل مع النائب العام بشأن قضية علي أبوالقاسم © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام لمتابعة موقف قضية المهندس علي أبوالقاسم، وأكدت وزارة الهجرة، أن النائب العام أكد أنه يجري متابعة القضية بصورة مستمرة، من خلال التواصل مع المحكمة العليا بالرياض.

وزير التعليم عن إقالة 1000 معلم لانتمائهم للإخوان: دي الموجة الأولى © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

علق وزير التربية والتعليم على قرار الوزارة بإقالة 1000 مدرس ممن ينتمون للجماعات الإرهابية، قائلا إن الوزارة تدرس ملفات المقالين منذ عامين ونصف، لافتا إلى أنهم أحد المشكلات المتراكمة في نظام التعليم، وأكد خلال لقاء مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، خطورة اختراق أفراد من ذوي الأفكار المتطرفة أو غير الأكفاء في المجال التربوي، مشيرًا إلى مسئوليتهم الخطيرة تجاه الطلاب.

"أردوغان مجرم حرب" يتصدر تويتر.. ومغردون: هتلر العثماني © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

تصدر هاشتاج "أردوغان مجرم حرب" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث غرد من خلاله كثير من رواد السوشيال ميديا، تعبيرا عن غضبهم من العدوان التركي الغاشم على سوريا، واصفين الرئيس التركي رجب أردوغان بـ"مجرم حرب"، وغرد حساب يحمل اسم حازم حسين: "ده الجيش المحمدي اللي أردوغان بيغزو بيه سوريا، هتلر العثماني عنده قدرة مدهشة على التزييف والكذب والتعامل مع أكاذيبه كحقائق، أتصور إن المغامرة الوقحة ضد الأكراد مش هتمر بهدوء، والسفاح هيدفع تمن قاسي مقابلها".

بعد 48 يوما في السجن.. القضاء التونسي يفرج عن نبيل القروي © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أمرت محكمة التعقيب في تونس، مساء اليوم، بالإفراج عن رجل الأعمال نبيل القروي، المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب قلب تونس، من سجنه فورا، وجاء القرار بعد قبول الطعن الذي قدّمه محاموه، صباح أمس، شكلا دون إحالة وإبطال قرار الإيقاف التحفظي الذي أوقف بموجبه على ذمة قضايا تهرب ضريبي وغسيل أموال.

Advertisements

ترامب: الأكراد لم يساعدونا في الحرب العالمية الثانية © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنّه "يُحبّ" الأكراد، لكنّه قدّم في الوقت نفسه بعض "التوضيحات" في هذا الخصوص، وعند سؤاله إذا كان ممكناً بناء تحالف مع الأكراد ضدّ تركيا على خلفية هجوم العسكري الأخير في شمال شرق سوريا، ردّ الرئيس الأمريكي ترامب بأنّ الأكراد "لم يُساعدوا" الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وإنزال النورماندي، وفقا لـ"فرانس 24".

بشرى سارة بشأن مسابقة المعلمين: الفرص تستوعب جميع المتقدمين © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أطلقت أكبر بوابة عربية لتوظيف المؤهلين من المعلمين بالمدارس الحكومية، كما أن البوابة ليست قاصرة على المعلمين فقط بل لجميع العاملين في الوزارة، موضحًا أن البوابة توفر آليات التوظيف وتستهدف تسجيل بيانات أي شخص مؤهل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على شاشة "المحور"، وأضاف عمر: "نطبق العديد من الإجراءات ونختار الأفضل لتوظيفه في مدارسنا، المدارس تحتاج إلى 120 ألف معلم حاليًا، وسيتم فحص أوراق المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة، ومراجعة صحة الأوراق لبدء العمل في المدارس، وإذا كانت بيانات الشخص المتقدم والشروط صحيحة 100% يتم قبول المعلم في حدود من 10 إلى 15 يومًا، نختار الأفيد والأصلح".

الحرارة تنخفض درجتين.. "الأرصاد" تعلن طقس اليوم: يمكننا الاستمتاع © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ الطقس سيشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بمقدار درجة إلى درجتين، وسيبدأ هذا الانخفاض من السواحل الشمالي اليوم الخميس، ثم يشمل جميع أنحاء الجمهورية الجمعة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، الذي يُعرض على شاشة "on e"، أنه سيكون هناك نشاطًا للرياح اليوم، وهذ النشاط سيؤدي إلى الاستمتاع بحالة الطقس خاصة أن هذه الرياح غير مثيرة للأتربة، مستطردًا: "مصر في فصل الخريف الآن، ومن سمات هذا الفصل التغيرات المناخية الحادة والسريعة".

سيناوي "الممر": الفيلم رد الاعتبار لبطولات أهالي سيناء © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كشف الفنان محمد جمعة كواليس مشاركته في فيلم "الممر" وذلك خلال لقائه مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، تقديم وائل الإبراشي وخلود زهران، وقال جمعة إنه كان قلقًا من طريقة تأديته للدور، نظرًا لأن البعض قدم شخصية السيناوي بشكل غير مقبول، مشددًا على أهمية دور أبناء سيناء باعتبارها بوابة مصر الوحيدة، وأثنى "جمعة" على أهالي سيناء والذين عايشوا الحروب التي خاضتها مصر ولم يتنصلوا من مصريتهم يومًا ولم يتركوا أرضهم، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرة للإيقاع بين أهالي سيناء وباقي الشعب المصري.

نتائج قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي نظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء أمس، عن تواجد العديد من المواجهات العربية المرتقبة، حيث يتواجد في البطولة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.