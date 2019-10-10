شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تطالب تركيا بوقف عدوانها على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الأردن تركيا بوقف هجومها على سوريا فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار وفِى إطار الشرعية الدولية.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الخميس - "نطالب تركيا وقف هجومها على سوريا فورا، ونرفض أى انتقاص من سيادة سوريا، وندين كل عدوان يهدد وحدتها".

وأضاف الصفدى "أن حل الأزمة السورية سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها".